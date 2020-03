CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO PJANIC / La Juventus, a meno di ulteriori modifiche del calendario dopo il rinvio del match con l'Inter, tornerà in campo mercoledì per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Un impegno da non fallire per la formazione di Maurizio Sarri, sotto processo negli ultimi giorni per il tonfo in Champions League nel primo round degli ottavi in casa del Lione. Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti: Clicca Qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio Ronaldo | Heath spaventa la Juventus

Sarri nel mirino della critica e il cui futuro rimane in bilico soprattutto in vista della prossima stagione. Il tecnico di Figline si gioca la conferma sotto la Mole nelle prossime settimane, insieme ad altri giocatori che stanno finora deludendo in bianconero.

Calciomercato Juventus, Pjanic e Rabiot a rischio addio

Miralemattraversa un periodo negativo dopo un brillante inizio di stagione, mentre Adrienfatica a carburare alla sua prima esperienza nel campionato italiano e lontano dalla Francia. Il centrocampo è il reparto che sta convincendo di meno della gestione Sarri e potrebbe subire una profonda rinfondazione nel prossimo mercato estivo.

Anche Cristiano Ronaldo non è rimasto soddisfatto dalla prestazione della Juventus in mezzo al campo nella gara di Lione, palesando il suo malcontento in uno scambio di battute con Dybala prima di rientrare in campo dopo l'intervallo. Difficilmente i campioni d'Italia si priveranno di Bentancur, mentre Pjanic e Rabiot potrebbero salutare Torino in caso di offerte importanti. Un assegno da 80 milioni per il bosniaco alletterebbe e non poco la dirigenza della Continassa, con l'ex Roma sul taccuino soprattutto del PSG. Rabiot, invece, ha estimatori in Premier League (Tottenham su tutti) e una valutazione intorno ai 40 milioni. Un tesoretto da 120 milioni di euro per rivoluzionare il centrocampo e accontentare CR7, non soddisfatto evidentemente delle prestazioni quest'anno del reparto mediano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, addio Dybala: intreccio col Real Madrid