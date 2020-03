JUVENTUS INTER MAROTTA / Inter contro la Lega: la prima domenica di marzo, arrivata dopo la decisione di rinviare il big match tra nerazzurri e Juventus, ha portato in dote uno scontro tra Marotta e il presidente Dal Pino. L'amministratore delegato interista è tornato sulle polemiche di queste ore intervenendo a 'Tele Lombardia' e spiegando come stanno le cose a questo punto: "In settimana ci sono state alcuni confronti: la cosa strana è che giovedì la Lega aveva deciso per 5 gare a porte chiuse e 48 ore dopo ha disatteso quanto richiesto. Lotta di potere? Non entro nel merito, è un discorso complicato. Per decisioni così complicate la Lega avrebbe dovuto convocare un consiglio straordinario e un’assemblea. La mia contestazione è per una decisione presa in modo sbagliato. Chiaramente giocare a porte chiuse è una scelta che non piace a nessuno.

Ma forse, considerata la situazione attuale, era inevitabile".

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, si recupera subito!

Tra le ipotesi emerge nelle ultime ore c'è quella di giocare Juventus-Inter il 9 marzo: "Abbiamo chiesto alla Lega di elaborare due o tre criteri nuovi - le parole di Marotta - da presentare nella prossima assemblea. Questa idea sarà sottoposta a votazione insieme ad altre. Se non si è giocato a porte chiuse questa domenica non si può pensare di farlo tra sette giorni. Valuteremo le varie ipotesi: non c'è nessuna preclusione o approvazione. Mercoledì vedremo le varie idee e vedremo quale sarà la migliore". Infine, sul campionato non regolare, Marotta spiega: "Ho parlato di squilibrio competitivo con alcune gare giocate, altre rinviate e altre ancora giocare con il pubblico".