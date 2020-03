Calciomercato Inter, Lautaro Martinez-Aubameyang: destini incrociati

CALCIOMERCATO INTER AUBAMEYANG LAUTARO MARTINEZ / Pierre-Emerick Aubameyang sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato. L'attaccante scuola Milan è pronto a lasciare l'Arsenal a giugno dopo una stagione alquanto complicata. Il calciatore ex BorussiaDortmund continua a segnare, come sempre ha fatto, ma i risultati non arrivano, con i Gunners fuori dall'Europa League, eliminati dall'Olympiakos, e lontanissimi dalla Champions League.

La volontà del club londinese è quella di continuare con Aubameyang, consapevoli del fatto che difficilmente si potrà trovare di meglio sul mercato. L'idea è quella di adeguare il contratto con il centravanti, che però sta prendendo tempo.

La voglia di giocare in una squadra che gli permetta di lottare per obiettivi importanti è tanta e proprio per questo l'ipotesi addio a giugno potrebbe prendere sempre più piede.

Futuro Aubameyang, doppia pista

Il destino di Aubameyang sembra davvero legato a quello di Lautaro Martinez. Il calciatore, cresciuto nel Milan - come riporta il 'Daily Express' - continua ad essere un obiettivo del Barcellona. I blaugrana la prossima estate si regaleranno certamente una prima punta di livello da affiancare a Suarez: in cima alla lista dei desideri c'è però il centravanti argentino dell'Inter. Se non si dovesse riuscire a battere la concorrenza del Real Madrid, prenderebbe piede l'idea Aubameyang. Il gabonese classe 1989 potrebbe però tornare di moda proprio per l'Inter, che quasi certamente sarà chiamata a sostituire Lautaro Martinez.

