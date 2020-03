CALCIOMERCATO NAPOLI GATTUSO MERTENS / Rino Gattuso al Napoli anche il prossimo anno: la decisione non è stata ancora presa ma tutto lascia pensare ad oggi che la panchina azzurra sarà ancora affidata al tecnico calabrese. A suo favore parlano i risultati con le tre vittorie consecutive in campionato e una serie positiva che va avanti da cinque gare. Ma c'è anche un indizio che porta a pensare che Gattuso sia centrale nella costruzione del Napoli del futuro: la svolta per il rinnovo di Dries Mertens.

Oggi è andato in scena un i ncontro tra l'attaccante belga e il presidente Aurelio De Laurentiis nel quale le parti si sono molto avvicinate all'accordo: 2 milioni di bonus alla firma con contratto di due anni da 4 milioni a stagione e 500mila euro di bonus.

Il prolungamento in arrivo per Mertens ha ripercussioni anche su Gattuso: l'allenatore si è spesso speso a favore del numero 14 del Napoli, facendo capire a più riprese che voleva la sua conferma in caso di permanenza all'ombra del Vesuvio. Suggerimento che sembra essere stato accolto dalla società che dopo mesi di trattative ha dato l'impulso forse decisivo. Mertens verso la conferma, come Gattuso: il Napoli del futuro potrebbe ripartire proprio da loro.

