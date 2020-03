SASSUOLO CARNEVALI CORONAVIRUS / C'è anche Giovanni Carnevali tra chi critica la Lega Serie A per la decisione assunta ieri di rinviare cinque gare di campionato per l'emergenza coronavirus. Il dirigente del Sassuolo a 'Radio Rai' ha affermato: "Serve sapere subito cosa faremo la prossima settimana, senza ritrovarsi come in questi giorni. Si era già deciso di giocare a porte chiuse, c'era l'accordo di tutti: poi si è deciso di rinviare tutto.

Contro l'Inter vogliamo giocare: con o senza pubblico, serve dare continuità, altrimenti è giusto sospendere il campionato visto che non ci saranno neanche più le date per i recuperi".

Carnevali continua: "Serve chiarezza: la decisione di ieri poteva arrivare ad inizio settimana, si sapeva che in alcune città si poteva giocare solo a porte chiuse. Bisogna dare più regolarità al campionato, altrimenti si rischia di fare confusione e basta. Dobbiamo essere considerati tutti uguali,serve una decisione equa ed omogenea. In una situazione come questa dove il calcio non è la priorità, serve scegliere: se non ci sono, non si gioca e stop".