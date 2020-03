Emergenza Coronavirus, 26a giornata Serie A in settimana: la conferma di Malagò

EMERGENZA CORONAVIRUS RECUPERI 26A GIORNATA / Le gare della 26a giornata di Serie A rinviate al 13 maggio potrebbero essere recuperate in settimana. Questa tesi che sta prendendo sempre più piede è stato confermata dal presidente Malagò a Sportmediaset:

"Sembrerebbe che ci sia la possibilità di riposizionare le partite rimaste di questo turno la prossima settimana ma non spetta assolutamente al Comitato Olimpico e lo dico con franchezza, mi sono anche confrontato con il Ministro Spadafora pochi minuti fa e non spetta nemmeno al Governo.

Spetta alla Lega capire se nel riposizionare il calendario del campionato si possa magari utilizzare la finestra della prossima settimana".

"Non so se questa soluzione andrà in porto ma se dovesse andare in porto nessuno potrebbe dire che che è rinviato questo pezzo di turno ma sarebbe solo procrastinato di qualche giorno, chiaramente andrebbero risistemate le semifinali di Coppa Italia: è questa la tesi che sta andando avanti ma non so se passerà. Sicuramente buona parte delle critiche sarebbero superate. Io penso che in quest'ottica il Governo sarebbe contento e verrebbe confermata la regolarità del campionato. Ovviamente ci deve essere una condivisione da parte delle squadre. Sarebbe davvero la soluzione migliore".

