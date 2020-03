EMERGENZA CORONAVIRUS MOTO GP / Effetti coronavirus anche sul Mondiale di moto: è stato cancellato il debutto della Moto Gp previsto la prossima settimana in Qatar.

L'ufficialità è stata data questa sera da FIM, IRTA and Dorna dopo che il Qatar ha attivato alcune restrizioni per i passeggeri provenienti dall'Italia: tutti i passeggeri che arrivano a Doha con voli diretti dall'Italia o che sono stati in Italia nelle ultime 2 settimane, saranno portati direttamente in quarantena per un minimo di 14 giorni. Tutte le ultime notizie: clicca qui

Una situazione che tocca soltanto la classe regina considerato che i team di Moto 2 e Moto 3 erano già in Qatar da alcuni giorni per la tre giorni di test. Ecco quindi che nel prossimo fine settimana ci sarà regolarmente il debutto delle Moto 2 e Moto 3, mentre la Moto Gp è stata cancellata: il debutto, emergenza sanitaria permettendo, ci sarà il 22 marzo in Thailandia.