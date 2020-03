Emergenza Coronavirus, UFFICIALE: Sampdoria-Verona rinviata

SAMPDORIA VERONA RINVIO / Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Tori annuncia che Sampdoria-Verona si giocherà lunedì sera a porte chiuse ma la Lega di Serie A è pronta a ribaltare le carte in tavola.

Stando a quanto riportato da 'Primo Canale', molto vicino alle dinamiche del calcio ligure, a breve arriverà la comunicazione che ufficializzerà lo slittamento del match del Marassi al 13 maggio come tutte le altre partite rinviate ieri.

E' arrivato anche il comunicato ufficiale: "La Lega Nazionale Professionisti Serie A, in linea con quanto disposto con Comunicato Ufficiale n. 193 del 29 febbraio 2020, ha comunicato che la gara Sampdoria-Hellas Verona, valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A TIM, inizialmente programmata per lunedì 2 marzo 2020, è stata rinviata a mercoledì 13 maggio 2020".