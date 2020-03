SERIE A JUVENTUS INTER RECUPERO / Continua la ridda di ipotesi sul recupero di Juventus-Inter, gara prevista per questa sera ma rinviata al 13 maggio per l'emergenza alla coronavirus.

Lalavora per trovare una data che possa accontentare tutte le parti in causa e se per la disputa del match mercoledì 4 marzo con il contemporaneo rinvio delle gare di coppa Italia al 13 maggio non c'è il via libera, si fa largo un'altra ipotesi: come riferisce 'sportmediaset.it', si sta vagliando l'ipotesi di disputare le gare rinviate in questo fine settimana il prossimo weekend conche sarebbe messa in calendario lunedì 9 marzo quando scadrebbe l'ordinanza e lo Stadium sarebbe accessibile anche ai tifosi dell'Inter. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Dovesse prevalere questa ipotesi, sarebbe rinviata tutta la 27a giornata al 13 maggio, con la finale di coppa Italia spostata di sette giorni e di stadio visto che l''Olimpico' non sarebbe disponibile. Una situazione intricata che potrebbe però trovare il via libera di tutte le parti in causa ma che dovrebbe poi prevedere che da qui a sette giorni tutte le regioni interessate dall'emergenza siano tornare alla normalità o quasi.