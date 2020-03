PAGELLE E TABELLINO CAGLIARI ROMA/Finale incandescente alla Sardegna Arena. La Roma conquista tre punti importantissimi per mantenere viva la corsa Champions. Ennesima sconfitta per il Cagliari. Tanto cuore per la squadra di Maran. Brilla Nainggolan. Ci pensa Joao Pedro a dare il via alle marcature con un destro a giro. Dura appena un minuti il vantaggio sardo. Kalinic ritrova il campo e firma la doppietta personale, non segnava dall’ottobre 2018. Kluivert sembra chiudere il match con la terza rete giallorossa ma un’invenzione del neo entrato Pereiro riapre i giochi. Ci pensa Kolarov a ristabilire le distanze. Sul finire dei minuti regolamentari il fallo di mano di Smalling concende il rigore al Cagliari trasformato da Pedro. Di Bello gestisce con intelligenza dei minuti di recupero alquanto tesi.

CAGLIARI

Olsen 5,5 - Chiamato in causa fin dai primi minuti. Reattivo su Under e Bruno Peres nel primo tempo. Prende 4 gol con tante colpe della sua difesa.

Cacciatore 5 – Troppo morbido in copertura. Spesso si trova nel mezzo tra Kluivert e Kolarov e viene superato facilmente.

Pisacane 5 – Insieme a tutto il reparto tentenna in fase di impostazione. Concede spazio in copertura.

Klavan 5 - Incertezze e palloni persi in una zona del campo rischiosa. Disattenzioni che fanno ripartire gli avversari. Soffre l’intesa tra Under e Kalinic.

Pellegrini 5 - Partita a due facce. Inizia soffrendo il movimento di Under e le sovrapposizioni di Bruno Peres. Si propone in fase offensiva arrivando spesso al cross. Con un suo errore clamoroso, serve Kalinic al quale non resta che spingere il pallone in rete.

Ionita 5 – Manca di concentrazione. Nella ripresa sbaglia due occasioni clamorose per riportare in parità la squadra. Dal 66’ Pereiro 6,5 – Impatto positivo. Non trova opposizione in mezzo al campo galoppa e manda il pallone in rete di potenza.

Oliva 5,5 – Inizia fallendo le transizioni e soffrendo la velocità del attacco giallorosso. Si riprende servendo Joao Pedro con un assist millimetro da centrocampo.

Rog 5,5 – Tanta grinta senza incidere. Mancano i suoi passaggi illuminanti per i compagni. Dal 90’ Ragatzu sv- come simeone entra e prende un cartellino.

Nainggolan 6,5 – Solita tenacia. Più concreto tra gli uomini di Maran. Lotta in mezzo al campo e dà il suo contributo nell’impostazione della manovra.

Joao Pedro 6,5 – Aggancia il pallone di Olivia e realizza un gol spettacolare. Pallonetto che supera Lopez. Diffidato, con il giallo odierno, salterà il prossimo match.

Paloschi 5 – Dopo alcuni minuti positivi in cui fa salire la squadra e lotta con i centrali giallorossi si spegne. Non pervenuto nella ripresa. Dal 66’ Simeone5 – Riesce solo a prendere un giallo e a fare falli che spezzano il gioco.

All. Maran 5,5 – Difesa poco solida. La squadra soffre gli uomini di velocità della Roma. La scelta di Paloschi non dà risposte positive. Tanta grinta dei suoi giocatori che provano a non mollare.

ROMA

Pau Lopez 6– Non ha colpe sulle magie di Joao Pedro e Pereiro. Nella ripresa intuisce il rigore di Joao Pedro ma nella ribattuta non può tanto, sfortunato.

Bruno Peres 6,5 – Metronomo sulla fascia.

Interessanti le sovrapposizioni con Under. Sulla spinta del turco è sempre propositivo. Dal 85’ Santon sv- si prende un giallo

Fazio 5,5 – Nel complesso partita ordinata. Tentenna in copertura sul gol di Pereiro.

Smalling 5 – Grandi colpe. Non stringe la posizione di Joao Pedro nell’azione del gol. Tentando un rinvio di testa entra scardinando colpendo il pallone con il braccio in area, rigore.

Kolarov 6 – Alti e bassi. Meglio nel primo tempo. Qualche errori nei cross. Rimedia trovando la quarta rete dei giallorossi su punizione.

Villar 6 – Partita ordinata. Attento anche in fase di contenimento.

Cristante 6 – Oggi gran lavoro sporco. Non sempre si vede in fase offensiva ma fa filtro davanti la difesa.

Under 6,5 – Padrone della corsia destra, con la sua velocità fa quello che vuole saltando spesso Pellegrini. Con un’azione personale travolgente del primo tempo, arriva in porta ma colpisce la traversa. Dal 76’ Perez - mette nelle gambe minuti positivi.

Mkhitaryan 7 – Sempre più determinante all’interno del gioco giallorosso. Ha gambe e ritrova velocità. Bene sia sulla trequarti sia quando si abbassa per dare qualità alla manovra. Dopo quello in Champions dai suoi piedi nasce un altro assist per il secondo gol di Kalinic.

Kluivert 6,5 – Come Under si è reso protagonista di un pomeriggio positivo. Incide e realizza. Firma il 3 gol. Come richiesto da Fonseca ripiega anche in fase difensiva chiudendo gli spazi. Dal 85’ Veretout sv

Kalinc 7 – Risponde alla chiamata di Fonseca. Torna titolare e ritrova il gol che mancava da più di un anno. Non si ferma, realizza una doppietta e spizza il pallone per il gol di Kluivert. Più che positivo il sui ritorno da titolare.

All. Fonseca 6,5 – Giuste le scelte e la fiducia data a tutti gli uomini d’attacco. Trova in Kalinic il sostituto che gli serviva per far rifiatare Dzeko. Manca ancora la continuità in difesa.

Arbitro Di Bello6 – Gestite con polso la partita. Giusto il rigore concesso con l’aiuto del Var. Tocco di braccio di Smalling. Riesce a controllare un finale focoso.

TABELLINO

CAGLIARI-ROMA:3-4

CAGLIARI(4-3-2-1): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Ionita( 66' Pereiro), Oliva, Rog ( 90' Ragatzu); Nainggolan, Joao Pedro; Paloschi (67' Simeone). A disp.: Cragno, Rafael, Carboni, Lykogiannis, Mattiello, Walukiewicz, Birsa, Cigarini, Ladinetti. All.Maran.

ROMA(4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres ( 85)' Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; Villar, Cristante; Under ( 76' C.Perez), Mkhitaryan, Kluivert ( 85' Veretout); Kalinc. A disp.: Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Dzeko, Cetin, Spinazzola, Ibanez. All. Fonseca.

Marcatori: 28’, rig. 88’ Joao Pedro (C), 29’ ,42’ Kalinic (R), 64’ Kluivert (R), 75’ Pereiro (C), 81’ Kolarov (R)

Arbitro: Di Bello sez. di Brindisi

Ammoniti: 34’ Under (R),35’ Joao Pedro (C), 56’ Villar (R),70’ Simeone (C), 78’ Kluivert (R), 80’ Pellegrini (C), 92’ Pau Lopez (R), 96’ Santon (R), 96’ Ragatzu (C)

Espulsi: