CRISTIANO RONALDO REAL MADRID BARCELLONA / Cristiano Ronaldo torna al Bernabeu… Almeno per una notte. Secondo quanto svelato dal quotidiano spagnolo AS, infatti, il portoghese ha approfittato del rinvio della sfida con l’Inter per far visita al suo vecchio club, il Real Madrid, impegnato questa sera in un fondamentale ‘Clasico’ contro il Barcellona, col primo posto della Liga spagnola in palio. L’attaccante assisterà alla sfida da un palco molto vicino a quello che occupava quando militava nella società merengue.

Una presenza che, senza dubbio, non passerà inosservata.

