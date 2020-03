Coronavirus, l'annuncio di Toti: "Sampdoria-Verona a porte chiuse"

SAMPDORIA VERONA CORONAVIRUS / L'emergenza coronavirus continua a modificare i piani del campionato di Serie A. Dopo le cinque gare rinviate in questa giornata, anche Sampdoria-Verona non potrà disputarsi regolarmente. Niente spostamenti di data, però, per la sfida, che si giocherà domani sera, ma a porte chiuse.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, nuova ipotesi | Si recupera subito!

Coronavirus, la scelta della regione Liguria per Sampdoria-Verona

L'annuncio è arrivato dal presidente della regione Liguria, Giovanni Toti: "Chiederemo la chiusura elle porte al Ferraris, ne abbiamo parlato anche col sindaco Bucci".

La decisione finale spetterà alla Lega Serie A, che dovrebbe ufficializzare la misura a breve, oppure optare per un ulteriore rinvio. Inevitabili, sia quale sia la scelta finale, ulteriori polemiche.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:Coronavirus, il Brescia diffida la Serie A: "Pronte azioni risarcitorie"

Juventus-Inter, Marotta a Dal Pino: "Proposta lunedì impraticabile e provocatoria!"