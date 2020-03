JUVENTUS INTER / Novità clamorosa per il recupero di Juventus-Inter e delle altre quattro partite rinviate nel weekend di Serie A. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il derby d'Italia potrebbe essere recuperato già in settimana, con il conseguente spostamento delle due semifinali di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì e giovedì, che oltre alle squadre di Sarri e Conte vedranno impegnate Milan e Napoli. È la nuova ipotesi al vaglio della Lega Serie A dopo le accese polemiche delle ultime ore.

Si attendono ora nuove decisioni ufficiali, con l'assemblea straordinaria che è stata convocata per la giornata di mercoledì , proprio nel giorno della prima semifinale di Coppa tra Juventus e Milan.

