Coronavirus, nuovo sfogo di Liverani: "La Serie A difenda gli interessi di tutti!"

CORONAVIRUS LIVERANI RINVII / Dopo le dichiarazioni di ieri pomeriggio, oggi il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha rincarato la dose sulla questione rinvii. Ai microfoni di 'Sky Sport', il giallorosso, dopo la gara persa con l'Atalanta, ha dichiarato: "La Lega Serie A deve rappresentare gli interessi di tutti i club, non solo cinque o sei.

La salute viene prima, se il Governo aveva deciso di far giocare a porte chiuse, la Lega al massimo doveva far slittare tutta la giornata con un turno infrasettimanale".

LEGGI ANCHE >>> Lecce-Atalanta, Liverani durissimo: "Gare rinviate? Decisioni senza senso"

Coronavirus, Liverani sui rinvii: "Non è la stessa cosa giocare a maggio"

Liverani ha poi aggiunto: "Giocare una partita del primo marzo il 13 maggio, quando restano poche gare 'vere' in base agli obiettivi raggiunti, non è la stessa cosa. E per quanto mi risulta, ora che hanno fissato il recupero il 13 maggio, non possono più intervenire secondo lo statuto, a meno che i club non trovino un accordo".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, terminato il consiglio di Lega: nulla di fatto. Presenti anche Lotito e Marotta

Inter, ancora Marotta: ''Noi danneggiati. Malumore serpeggia in tanti club''