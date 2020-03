CAGLIARI ROMA PETRACHI / Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi si è espresso così sui rinvii del weekend di Serie A: "La Roma ha sempre giocato e non è stata toccata da questo provvedimento, forse avremmo avuto necessità di fermarci visti i tantissimi impegni. Non sono qui a far polemica ma credo che sarebbe stato corretto fermare l'intero campionato. In ogni caso ci rimettiamo alle decisioni degli organi competenti".

Sul cambio di proprietà: "Sono mesi che se ne parla ma noi siamo rimasti concentrati sui nostri obiettivi, vogliamo continuare quanto fatto nelle ultime partite.

La cessione si è protratta nei mesi influenzando il calciomercato , di cui mi sono comunque occupato a gennaio. Noi dobbiamo essere bravi a parlare solo di calcio, la società è stata sempre presente e tutte le cose sono andate nel senso giusto. Quando la cessione sarà completata ci confronteremo con la nuova proprietà per fissare ambizioni e obiettivi. Fino alla sosta natalizia esprimavamo un grande calcio, alla ripresa non abbiamo avuto l'approccio giusto, poi è subentrata paura ma adesso abbiamo ripreso la nostra strada e vogliamo continuare così. I ragazzi si sono parlati e credo che in questi ultimi quindi giorni si stia rivedendo la Roma della prima parte di stagione".

