CAGLIARI ROMA VOTI DEL PRIMO TEMPO/La Roma parte meglio con Under scatenato sulla destra. Più occasioni per i giallorossi con Olsen chiamato in causa fin dai primi minuti. Qualche errore di disattenzione per entrambe le formazioni. Il Cagliari cresce e con una magia di Joao Pedro, sull’imbeccata di Oliva, trova il gol del vantaggio. Dura appena un minuto la gioia del Cagliari, errore di Pellegrini che serve un assist perfetto al centro dell’area per Kalinic.

Il croato trova anche il raddoppio e doppietta personale sul finire del primo tempo.

TABELLINO

CAGLIARI-ROMA:1-2

CAGLIARI(4-3-2-1): Olsen 6; Cacciatore 5,5, Pisacane 5,5, Klavan5,5, Pellegrini 5; Ionita 6, Oliva6 , Rog 6; Nainggolan6 , Joao Pedro 6,5; Paloschi 6. A disp.: Cragno, Rafael, Carboni, Lykogiannis, Mattiello, Walukiewicz, Birsa, Cigarini, Ladinetti, Pereiro, Ragatzu, Simeone. All.Maran.

ROMA(4-2-3-1): Pau Lopez 6; Bruno Peres 6, Smalling 5,5, Fazio 6, Kolarov 6; Villar5,5, Cristante5,5; Under 6, Mkhitaryan6,5 , Kluivert 6; Kalinc6,5 . A disp.: Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Dzeko, Cetin, Santon, Veretout, Carles Perez, Spinazzola, Ibanez. All. Fonseca.

Marcatori: 28’ Joao Pedro (C), 29’ ,42’Kalinic (R)

Arbitro: Di Bello sez. di Brindisi

Ammoniti: 34’ Under (R),35’ Joao Pedro (C)

Espulsi: