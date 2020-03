Coronavirus, Spadafora: "Serie A autonoma. Calciatori stressati? Pensassero agli infermieri!"

SERIE A SPADAFORA RINVII / Il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, intervenuto ai microfoni di 'Domenica In' su 'Rai Uno', ha commentato le ultime vicissitudini del campionato di Serie A con l'emergenza coronavirus: "Le polemiche? Decidono le leghe. Noi abbiamo detto solo due cose: o rinviate o giocate a porte chiuse. “La Lega Serie A è autonoma. Può organizzarsi come vuole.

Se ci sono squadre che si ritengono penalizzate, lo dicano nella sede della Lega".

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, Marotta a Dal Pino: "Proposta lunedì impraticabile e provocatoria!"

Spadafora ha aggiunto, in relazione alle ultime polemiche: "Il calendario può essere montato e smontato a loro piacimento. Ho letto che secondo qualcuno i giocatori potrebbero essere troppo stressati, nel caso in cui dovessero esserci partite troppo ravvicinate. Ecco, pensassero agli infermieri di Codogno che lavorano da giorni senza cambi”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, terminato il consiglio di Lega: nulla di fatto. Presenti anche Lotito e Marotta

Inter, ancora Marotta: ''Noi danneggiati. Malumore serpeggia in tanti club''