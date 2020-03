JUVENTUS INTER MAROTTA DAL PINO / Beppe Marotta torna a tuonare sul rinvio di Juventus-Inter.

All'ANSA l'ad nerazzurro ha replicato così a: "Abbiamo ricevuto un'ipotesi informale ed aleatoria - spiega l'ad dell'Inter - dal parte dell' amministratore delegato della Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo, nella serata di venerdì, che non abbiamo nemmeno voluto prendere in considerazione in quanto impraticabile e quasi provocatoria, nel rispetto dell'Inter, di milioni di nostri sostenitori e di tutti gli appassionati di calcio in generale". E ancora: "Lo Stadium sarebbe stato aperto ai soli tifosi juventini. Giocare lunedì sarebbe andato contro la logica della tutela della salute pubblica, presupponendo, di fatto, la scomparsa dell'allarme Coronavirus nel giro di sole 24 ore".

