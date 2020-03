CALCIOMERCATO ROMA SMALLING INTER JUVENTUS MANCHESTER MOURINHO / Con il calcio italiano alle prese con rinvii e calendari, anche il calciomercato resta nei pensieri dei top club italiani. Tra le situazioni più importanti da sciogliere in estate c'è senza dubbio il futuro di Chris Smalling, che sta facendo benissimo alla Roma.

I giallorossi vorrebbero riscattarlo, ma c'è da fare i conti con la richiesta delLe ottime prestazioni del centrale inglese hanno attirato le attenzioni anche di, che potrebbero sfruttare le difficoltà di accordo tra i giallorossi e i 'Red Devils'.

Come riporta il 'Daily Express', però, la differenza tra le parti è di circa 3-4 milioni di euro: quasi 20 la richiesta, poco più di 16 l'offerta. A Trigoria filtra ottimismo, soprattutto per la volontà del giocatore che è di restare a Roma. In ogni caso aumenta la concorrenza: oltre alle big italiane e all'Everton di Ancelotti, infatti, si sarebbe aggiunto anche José Mourinho. Il manager portoghese, che lo ha già allenato allo United, vorrebbe Smalling per rinforzare il reparto difensivo del suo Tottenham.