LECCE ATALANTA STICCHI / Lecce-Atalanta in campo per la 26esima giornata di Serie A, una delle sole due gare domenicali visti i numerosi rinvii. Sulla situazione si è espresso il presidente del Lecce, Sticchi, a Sky: "Oggi giochiamo a porte aperte nel rispetto degli indirizzi che ci vengono dati da autorità che decidono in fatto di salute pubblica, ma che siano state rinviate partite per scelte della nostra Lega con recupero al 13 maggio a campionato finito, rischierebbe di falsare il torneo. Mi è stato garantito che il 13 maggio è solo una data formale, ma che i recuperi saranno fatti comunque prima, magari prima di Pasqua, almeno per le squadre che non hanno grossi impegni.

Si poteva per me rinviare l’intera giornata, facendo giocare solo alcuni è impensabile fare i recuperi a ridosso dell’ultima di campionato. Ma mi fido molto delle rassicurazioni avute dai vertici della Lega".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, caos calendario: anche prossimo turno a rischio, gli scenari

Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti in diretta

Caos Juventus-Inter, la proposta del Napoli: "Spostiamo la Coppa Italia"