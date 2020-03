Napoli, Gattuso squalificato per un 'Vaffa...' all'arbitro: ma è il figlio!

NAPOLI GATTUSO FIGLIO SQUALIFICATO / Tale padre, tale figlio. Il figlio di Gennaro Gattuso è stato squalificato per due giornate "per ingiurie contro l’ufficiale di gara". Francesco, figlio classe 2007 dell'allenatore del Napoli che gioca da centrocampista nei Giovanissimi della SSD Europa.

Come riporta 'Il Mattino', in particolare a far scattare la squalifica sarebbe stato un 'Vaffa...' di troppo indirizzato all'arbitro. Buona sangue non mente, verrebbe da dire. Rino Gattuso era giocatore correttissimo, intendiamoci, ma non si può certo dire che la calma zen fosse il punto forte dell'ex Milan.