Serie A, caos calendario: no a recuperi in pausa nazionali, la spiegazione

SERIE A CALENDARIO RINVII NAZIONALI / Calendario di Serie A prossimo al caos totale per l'emergenza Coronavirus e per le decisioni relative ai rinvii delle gare. Si vagliano diverse ipotesi per poter recuperare le gare, anche quelle che dovessero essere successivamente rinviate. Una ipotesi che avrebbe potuto essere avanzata era quella di chiedere una deroga alla Fifa per la pausa nazionali prevista a fine marzo, evitando le convocazioni di giocatori impegnati nel campionato italiano.

Idea però impraticabile, come spiegato dal giornalista Paoloa Sky: "In quella finestra, inizieranno le qualificazioni sudamericane aiTrattandosi dunque di gare ufficiali e non di amichevoli, come nel caso delle squadre europee, la richiesta di non convocare giocatori provenienti dalla Serie A sarebbe irricevibile".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Emergenza Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti in diretta

Serie A, caos calendario: rischio rinvio prossimo turno, gli scenari

Caos Juventus-Inter, la proposta del Napoli: "Spostiamo la Coppa Italia"