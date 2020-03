Juventus-Inter di lunedì: i motivi del rifiuto

JUVENTUS INTER CORONAVIRUS RINVIO MAROTTA LUNEDI / Ore di totale caos quelle che stanno accompagnando questo polemico weekend di Serie A. La decisione di rinviare Juventus-Inter, ed altre 4 gare, ha fatto storcere il naso a molti con l'attacco di Marotta e la risposta decisa del presidente Dal Pino. Una situazione delicata che culminerà con il Consiglio di Lega. Secondo quanto sottolineato da 'La Gazzetta dello Sport' l'ad nerazzurro replicherà al presidente solo in occasione del Consiglio.

Ad ogni modo la posizione del club non cambia anche in merito alla proposta di giocare il big match lunedì sera. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus, Dal Pino attacca Marotta | La proposta del Napoli per Juve-Inter

La rosea ricostruisce infatti le motivazioni dietro al rifiuto dell'Inter. La società nerazzurra fa infatti sapere di non averla mai presa in considerazione in quanto irricevibile e neppure praticabile, se non addirittura provocatoria. I motivi sarebbero tre: in primis perchè sarebbe andata contro logica, dell'allarme coronavirus sparito nel giro di 24 ore. In secondo luogo perché lo 'Stadium' sarebbe stato aperto solo ai tifosi bianconeri. Infine lo spostamento di Juve-Inter avrebbe provocato lo slittamento a giovedì della sfida di Coppa Italia dei bianconeri contro il Milan nello stesso giorno di Napoli-Inter con possibili problemi di diritti tv con la 'Rai'.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Caos Juventus-Inter, la proposta del Napoli: "Si giochi mercoledì spostando la Coppa Italia!"

Coronavirus, caos Juve-Inter: la posizione dei bianconeri e i retroscena