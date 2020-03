Napoli-Inter, rischio porte chiuse? La reazione di De Laurentiis

NAPOLI INTER COPPA ITALIA DE LAURENTIIS / L'emergenza Coronavirus sconvolge i calendari di Serie A e può avere ripercussioni anche sulla Coppa Italia. In settimana sarebbero in programma le semifinali di ritorno, Juventus-Milan e Napoli-Inter. Per quanto riguarda il match del San Paolo, in programma giovedì sera, il presidente del Napoli, De Laurentiis, avrebbe chiesto a Coni, Lega e Figc che venga garantita la disputa del match a porte aperte, stando alla ricostruzione del 'Corriere della Sera'.

Qualora si optasse per una disputa del match a porte chiuse, il numero uno azzurro preferirebbe invece un rinvio, per poter giocare il match davanti al proprio pubblico: già venduti infatti oltre 40mila biglietti per la gara che può regalare alla squadra dil'accesso alla finale.

