Emergenza Coronavirus, Sampdoria-Verona: decisione su rinvio nelle prossime ore

CORONAVIRUS SAMPDORIA VERONA RINVIO / Il caos Coronavirus rischia di sconvolgere ulteriormente il calendario del campionato di Serie A. In discussione infatti anche la disputa di Sampdoria-Verona, che sarebbe in programma come posticipo del lunedì, domani sera, alle ore 20.45.

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni, spiega che la decisione verrà presa oggi: "Nelle prossime ore, con il sindaco di Genova, decideremo come dovrà svolgersi la partita in calendario domani a Marassi - ha annunciato all'Ansa - Alle 15 ci riuniremo con Prefetti, sanità, Protezione Civile e tutte le persone impegnate nella lotta al virus per definire tutto questo".

