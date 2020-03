CORONAVIRUS RINVIO NAPOLI COPPA ITALIA JUVENTUS INTER / Il rinvio di Juventus-Inter (e di altre quattro partite di questo turno) sta mettendo in subbuglio il calendario delle squadre di Serie A e soprattutto sta scatenando reazioni e polemiche a catena. In primis il botta e risposta tra Marotta e Dal Pino sulla possibilità di giocare il big match scudetto domani sera. Tra gli ostacoli c'era la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra i bianconeri e il Milan, in programma mercoledì all'Allianz Stadium.

Giovedì prossimo, invece, sarà in programma il secondo round dell'altra semifinale tra

Per sbrogliare la matassa, il club partenopeo sarebbe pronto a proporre un'altra soluzione. A rivelarlo è il capo della comunicazione degli azzurri Antonio Lombardo: "Siamo di fronte a un'emergenza mondiale e bisogna rispettare le decisioni. Così il campionato viene falsato e sarebbe più giusto che si facesse giocare Juventus-Inter questo mercoledì e venissero spostate le due semifinali a maggio. A noi - continua Lombardo su 'Radio Kiss Kiss Napoli' - questa sembra la soluzione più giusta, per falsare il meno possibile questa competizione. In questo modo ne gioverebbe il campionato stesso, ma anche la Coppa Italia, che può giocarsi tranquillamente a maggio.Chiediamo che si faccia andare avanti il campionato".