Calciomercato Serie A, El Shaarawy sogna il ritorno: non c'è solo la Roma

CALCIOMERCATO ROMA EL SHAARAWY JUVENTUS NAPOLI / L'emergenza Coronavirus ha ovviamente bloccato lo sport in Cina, con l'ex romanista Stephan El Shaarawy che è stato quindi costretto a trasferirsi e ad allenarsi momentaneamente a Dubai.

Per questo motivo, ma non solo, il 'Faraone' vorrebbe tanto tornare a giocare in Serie A, ed in particolare alla, come confermato dal 'Corriere dello Sport' che evidenzia come l'esterno classe 1992 abbia avuto contatti a gennaio quando si provò a imbastire con louno scambio con Pastore o Perotti.Tutte le news di calciomercato e non solo:

Dopo una stagione in terra asiatica, nonostante il ricco contratto, El Shaarawy vorrebbe quindi tornare in Italia ma oltre alla Roma, su di lui ci sarebbero anche Napoli e Juventus. Da limare il pesante ingaggio.

