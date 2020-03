Juventus-Inter, consiglio di Lega straordinario

JUVENTUS INTER LEGA / Indetto un consiglio straordinario di Lega Serie A, dopo il rinvio di Juventus-Inter, su richiesta del club nerazzurro presentata d'urgenza.

I dirigenti delle squadre sono in contatto in call conference per trovare una soluzione e un punto d'incontro, dopo le frasi infuocate dell'ad del club milanese, Beppe, a seguito della decisione di rinviare al 13 maggio il big match tra bianconeri e nerazzurri e altre quattro gare nel programma della 26a giornata di Serie A che avrebbero dovuto disputarsi a porte chiuse.

