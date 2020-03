JUVENTUS INTER RINVIO LUNEDI RIFIUTO POSIZIONE CORONAVIRUS / In queste ore l'argomento caldissimo nel calcio italiano è il rinvio di cinque partite del campionato di Serie A a causa dell'allarme coronavirus. Soprattutto a far discutere è lo spostamento al 13 maggio di Juventus-Inter, che nel mese finale della stagione saranno potenzialmente impegnate su tre competizioni. Proteste e reazioni veementi sono arrivate soprattutto dal lato nerazzurro, con le parole forti di Marotta e poi il nuovo attacco in queste ore (la squadra di Conte potrebbe dover giocare addirittura 9 partite a maggio), senza contare gli striscioni dei tifosi interisti sotto la sede della Lega.

In tutto questo, però, qual è la posizione della Juventus? Come riporta 'Sky Sport', l'intenzione del club bianconero è quella di non rilasciare commenti e accettare qualsiasi decisione presa dagli organi competenti. Dunque, restano valide le parole di Agnelli che si rimetteva alle scelte della Lega Serie A, insieme ai commenti di Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo. Non solo, perché il nodo principale di discussione ora diventa il rifiuto 'categorico' da parte dell'Inter di giocare domani sera la sfida contro la Juve. Al contrario, i bianconeri avrebbero accettato volentieri di disputare 24 ore più tardi il big match scudetto. Anche perché la squadra di Sarri, come l'Inter, a maggio potrebbe avere un mese di fuoco tra Champions e Coppa Italia.