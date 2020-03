DIRETTA CAGLIARI ROMA / Complice l'emergenza Coronavirus e l'improvvisa decisione della Lega di rinviare Juve-Inter e altre quattro gare in programma in questo weekend, Cagliari-Roma è l'ultima gara domenicale valevole per il 26esimo turno di Serie A. Senza lo squalificato Mancini, Fonseca ha deciso di dare un'occasione importante a Kalinic, lanciandolo nell'undici titolare nella sfida di oggi. Senza successi ormai da undici partite, i padroni di casa cercano un risultato di prestigio per ritornare a vivere i fasti della prima parte di stagione.

I giallorossi, dal canto loro, dopo il successo contro il Lecce e la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, cercano un altro successo per non perdere ulteriore terreno nella corsa Champions. Calciomercato.it segue la gara in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI-ROMA



CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Ionita, Oliva, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Paloschi. All. Maran

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Villar, Cristante; Under, Mkitaryan, Kluivert; Kalinic. All Fonseca

CLASSIFICA SERIE A: Lazio 62 punti, Juventus 60; Inter 54; Atalanta 48; Roma 42; Napoli 39; Milan 36; Verona e Parma 35; Bologna 34; Cagliari 32; Sassuolo e Fiorentina 29; Torino e Udinese 27; Lecce 25; Sampdoria 23; Genoa 22; Brescia 16; Spal 15