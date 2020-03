CALCIOMERCATO INTER CHONG MANCHESTER UNITED / L'Inter pensa già al prossimo anno ed inizia a vagliare i primi possibili colpi. Da tempo si parla infatti del possibile arrivo in nerazzurro a parametro zero del giovanissimo Tahith Chong, esterno offensivo olandese del Manchester United. Secondo quanto sottolineato da 'Tuttosport' il talento dei 'Red Devils' si legherà ai nerazzurri fino al 2025 con un contratto da 2 milioni a stagione bonus inclusi. Si tratterà di un acquisto che favorirà le sponsorizzazioni asiatiche viste le origini cinesi dello stesso Chong.

Il ragazzo dovrebbe essere poi mandato in prestito in un club amico vista anche l'inutilizzo degli esterni dell'attuale modulo di Conte. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Inter, ancora Marotta: ''Noi danneggiati. Malumore serpeggia in tanti club''

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus-Inter, non solo 13 maggio: le possibili date. Ma dipende dall'Europa

Serie A, a rischio anche il prossimo turno: caos calendario | Tutti gli scenari