INTER MAROTTA RINVIO JUVENTUS / Botta e risposta tra Inter e Lega. Prima le parole di Marotta di questa mattina, poi il controattacco di Dal Pino e nuovamente l'amministratore delegato nerazzurro che è intervenuto sulle frequenze di 'Radio Sportiva' per fare chiarezza su quanto accaduto nella giornata di ieri. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco le sue parole: "Ci sentiamo danneggiati da una decisione improvvida, incauta, presa senza che fossero interpellate le società attraverso un'assemblea straordinaria. L'equilibrio competitivo viene inficiato con questa decisione.

Quando ci sono vincitori e vinti c'è sempre una situazione che non si riesce a vedere bene. La cosa importante è capire il motivo per cui si è arrivati a questa decisione avventata".

Serie A a rischio: "Il malumore serpeggia in tanti altri club, ci sono gli interessi in ballo, anche quelli dei tifosi. Siamo in una situazione di grande emergenza, non si sa ancora quello che succederà nella prossima settimana. Oggi ci troviamo a dover fronteggiare i rinvii di questa giornata, a risolvere la situazione della prossima settimana e forse dover fronteggiare i problemi nei turni seguenti".

