CORONAVIRUS PSG BORUSSIA DORTMUND PORTE CHIUSE / L'emergenza legata al Coronavirus ha ormai condizionato pesantemene anche il mondo dello sport e del calcio nello specifico. Ne è un esempio la Serie A, costretta a rinviare ben 5 gare anche in questo fine settimana, con annesse polemiche al seguito soprattutto per Juventus-Inter. Il problema potrebbe però estendersi anche oltre i confini nazionali con una gara di Champions League in bilico. Secondo quanto riferito da 'Canal Plus' nel mirino delle autorità sembrerebbe essere finita la gara europea tra Paris Saint Germain e Borussia Dortmund. La testata transalpina evidenzia come si starebbe valutando di giocare la gara di Parigi a porte chiuse a causa dell’emergenza coronavirus.

Una mossa che di fatto annullerebbe il fattore casalingo, fondamentale in Champions. Tutte le news di calciomercato e non solo:

