JUVENTUS INTER DATE RECUPERO / Come evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' stamani, il 13 maggio rappresenta solo una data limite entro la quale la partita tra Juventus-Inter, rinviata nella giornata di ieri, dovrà essere giocata.

Il match potrebbe giocarsi anche prima qualora le due squadre dovessero uscire prima dalle competizioni europee.

In quale caso si renderebbero disponibili e liberi i giorni in cui sarebbero in prorgamma i quarti di finale e le semifinali di Champions League, ovvero 8-15 aprile e 29 aprile- 6 maggio. Queste sono tutte date che potrebbero vedere disputarsi Juventus-Inter se la campagna europea delle due squadre dovesse andare male.

