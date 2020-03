JUVENTUS INTER LEGA SERIE A DAL PINO MAROTTA / Le ultime sono state ore estremamente concitate in Serie A con il rinvio di ben cinque partite, inizialmente da giocare a porte chiuse, per l'emergenza legata al Coronavirus. Una scelta che non è andata giù soprattutto all'Inter, che nelle parole di Beppe Marotta ha manifestato tutto il suo disappunto. Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha replicato in modo duro al dirigente nerazzurro, come riportato anche da 'Gazzetta.it': "Venerdì l'a.d. De Siervo e io abbiamo proposto all'Inter di spostare la gara contro la Juventus al lunedì sera per disputarla a porte aperte. L'Inter si è rifiutata categoricamente di scendere in campo, si assuma le sue responsabilità e non parli di sportività e campionato falsato. Marotta rappresenta le esigenze dell'Inter, io tutelo gli interessi generali di tutta la Serie A.

Io devo promuovere il campionato italiano e la sua immagine nel mondo, trasmettere gare a stadi vuoti sarebbe stato un pessimo biglietto da visita per il Paese".

Chiarissimo il messaggio di Dal Pino che espone la sua versione dei fatti puntando dunque alla promozione del prodotto Serie A. Lo stesso presidente ha anche sottolineato che "La decisione è mia per statuto, ma i club coinvolti sono stati sentiti telefonicamente, per cui sappiamo bene le posizioni di ognuno, difficilmente conciliabili".

