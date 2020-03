Calciomercato Juventus, intrigo Pogba: il primo passo

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA RIENTRO MANCHESTER UNITED / La Juventus di Maurizio Sarri non vive un grandissimo momento di forma come testimoniato dal recente KO di Champions sul campo del Lione. Una trasferta francese che ha evidenziato soprattutto i problemi nella costruzione del gioco da parte del centrocampo che non da il giusto supporto a Ronaldo e soci.

Un deficit che in estate potrebbe essere risolto dall'arrivo di, sogno neanche troppo proibito della dirigenza bianconera. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Come sottolineato anche dall'edizione odierna di 'Tuttosport' la fase uno, quella necessaria prima di intavolare qualunque discorso, sta per compiersi. Si tratta del rientro in campo di Pogba, che in stagione ha giocato con il contagocce e che potrebbe rientrare sul terreno di gioco con la maglia del Manchester United nel derby contro il City o al più tardi nella sfida della domenica successiva al Tottenham dell'ex Mourinho. Insieme al francese sono dunque in trepidazione anche i dirigenti bianconeri, ben consapevoli che non si tratterà di un'affare low cost. Fondamentale però sarà questo finale di campionato per poter valutare meglio l'investimento visionando le condizioni dello stesso Pogba.

