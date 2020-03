EMERGENZA CORONAVIRUS CONTAGI GOVERNO / L'emergenza del Coronavirus non dà tregua all'Italia. Continua a salire senza sosta il bilancio in Italia per una situazione che sta bloccando l'intero paese. 1128 contagiati dall’inizio dell’emergenza, 29 i morti, 50 i guariti secondo l'ultimo bollettino della Protezione Civile.

20.15 - Si fa strada una nuova ipotesi per Juventus-Inter: giocare lunedì 9 marzo, con nel weekend tutte le gare non disputate in questo fine settimana e le gare della 27a giornata rinviata al 13 maggio.

19.45 - Il decreto coronavirus, che il Presidente del Consiglio Conte dovrebbe firmare in serata, dividerà l'Italia in tre: zona rossa (Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini in Lombardia, Vò in Veneto), con divieto di allontanamento ed accesso; zona gialla (l'Emilia Romagna, la Lombardia, il Veneto, le province di Pesaro e Urbino, Savona), con sospensioni di tutti gli eventi sportivi, culturali, e scuole chiuse; resto del territorio nazionale, con misure di prevenzione relative all'igiene e alla sanificazione di uffici e trasporti pubblici.

19.30 - Coronavirus, l'annuncio di Toti: "Sampdoria-Verona a porte chiuse"

18.50 - Juventus-Inter, nuova ipotesi: possibile recupero in settimana, spostando le semifinali di Coppa Italia a maggio

18.40 - Coronavirus, il Brescia diffida la Serie A: "Pronte azioni risarcitorie"

18.26 - Lo scrittore cileno Luis Sepúlveda, 70 anni, e la moglie Carmen Yáñez, sono risultati positivi al test del coronavirus. I due rientravano da un festival letterario in Portogallo.

18.10 - Coronavirus, nuovo sfogo di Liverani: "La Serie A difenda gli interessi di tutti!"

17.40 - Coronavirus, parla Spadafora: "Serie A autonoma. Calciatori stressati? Pensassero agli infermieri!"

16.20 - Assemblea straordinaria di Lega il 4 marzo: arriva la decisione della Serie A dopo il Consiglio di oggi16.30 - Ripercussioni anche all'estero: salgono a 35 i contagi in Gran Bretagna e a 117 in Germania, chiuso il Louvre in Francia

15.15 - Consiglio di Lega, niente di fatto: indetta una nuova assemblea in settimana alla presenza di tutti i presidenti di Serie A.

14.55 - Fiumicino, negativi i 51 contatti della donna contagiata

13.50 - Juventus-Inter non si gioca di lunedì.

13.40 - Per quanto riguarda il match del San Paolo tra Napoli e Inter, in programma giovedì sera, il presidente azzurro De Laurentiis, avrebbe chiesto a Coni, Lega e Figc che venga garantita la disputa del match a porte aperte.

13.25 - Caos Juventus-Inter, la proposta del Napoli: "Si giochi mercoledì spostando la Coppa Italia!"

13.00 -L'intenzione della Juventus sulla questione rinvio è quella di non rilasciare commenti e accettare qualsiasi decisione presa dagli organi competenti.

12.45 - Indetto un consiglio straordinario di Lega Serie A, dopo il rinvio di Juventus-Inter, su richiesta del club nerazzurro presentata d'urgenza.

12.30 - In Emilia-Romagna, secondo l’ultimo bollettino salgono a 265 i casi di positività. Piacenza registra 160 casi, 58 a Parma, 24 a Modena, 16 a Rimini, 7 a Reggio Emilia.

11.45 - L'Istituto Lazzaro Spallanzani ha diramato un nuovo bollettino medico: "Al momento sono solo 3 i nuovi casi di positività al nuovo coronavirus. Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazioni. La coppia cinese, casi confermati di COVID-19, continua il percorso riabilitativo. Sono in buone condizioni cliniche e sono stati ricoverati in un'unica stanza. Sono stati valutati ad oggi, presso la nostra accettazione 204 pazienti. Di questi, 177, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Ventisette sono i pazienti tutt'ora ricoverati".

11.00 - Secondo 'canal plus', Psg-Borussia Dortmund di Champions potrebbe giocarsi a porte chiuse per allarme coronavirus.

10.50 - Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha replicato in modo duro al dirigente nerazzurro Beppe Marotta: "Venerdì l'a.d. De Siervo e io abbiamo proposto all'Inter di spostare la gara contro la Juventus al lunedì sera per disputarla a porte aperte. L'Inter si è rifiutata categoricamente di scendere in campo".

10.40 - Juventus-Inter potrebbe giocarsi anche prima del 13 maggio qualora le due squadre dovessero uscire prima dalle competizioni europee. Le date.

10.15 - Anche Massimo Cellino, numero uno del Brescia, sbotta dopo il rinvio della gara di campionato in programma contro il Sassuolo.

09.00 -Durissime le parole rilasciate da Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' dopo il rinvio della sfida contro la Juventus: "Campionato falsato, ora la A può saltare!"

08.30 - Serie A, rebus calendario: a rischio anche il prossimo turno. Il possibile scenario da qui a fine maggio