SASSUOLO BRESCIA CELLINO CAMPIONATO / La decisione di ieri di rinviare ben 5 gare della 27/a giornata di Serie A ha fatto storcere il naso a molti. Tra le sfide posticipate al prossimo 13 maggio c'è anche quella tra Sassuolo e Brescia. Una scelta che il patron delle 'Rondinelle', Massimo Cellino non ha per nulla condiviso: "E' stato falsato il campionato per l'ennesima volta.

- le parole riportate da 'Tuttosport - Sono abbastanza disgustato e preferisco non aggiungere altro". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, offerta per Tonali | Fissato l'appuntamento

LEGGI ANCHE >>> Inter, Marotta tuona: ''Campionato falsato! La Serie A così può saltare''