CALCIOMERCATO ROMA FRIEDKIN PALLOTTA / Sono giorni importanti in casa Roma per il passaggio di società da Pallotta a Friedkin. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', nella giornata di ieri si è lavorato tanto a New York per cercare di arrivare alla firma definitiva del preliminare.

La fumata bianca potrebbe arrivare agli inizi della prossima settimana, poi Friedkin sarà ufficialmente il nuovo presidente del club. James Pallotta ha versato in totale 80 milioni di euro dei 150 previsti per l'aumento di capitale, un passo necessario per garantire la continuità aziendale. I restanti 70 saranno coperti da Friedkin.

