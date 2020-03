CALCIOMERCATO MILAN BOBAN / La società Milan esce spaccata in due dopo le parole rilasciate nei giorni scorsi prima da Gazidis e poi da Boban.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' non sembrano esserci magini di una ricutira all'interno della dirigenza rossonera: il croato, Chief Football Officer del Milan, ha deciso di uscire allo scoperto chiedendo chiarezza alla società ad una settimana di distanza dalle dichiarazioni di, ad rossonero.

Calciomercato Milan, il futuro di Boban ora è un rebus: divorzio possibile

Boban e Maldini vogliono che le voci sul futuro della panchina rossonera non destabilizzino Stefano Pioli, arrivato a normalizzare il Milan dopo un inizio di stagione davvero complicato. Gazidis continua a corteggiare l'ex Lipsia Ralf Rangnick all'insaputa dei suoi due colleghi tenuti all'oscuro. Al momento, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il divorzio fra Boban e il Milan è la soluzione più probabile. Resterebbe solo in caso di rassicurazione di poter svolgere il suo lavoro senza ingerenze, in questo caso sarebbe necessario un incontro con la proprietà: il fondo Elliott stabilisca chiaramente compiti e budget, questa in sintesi la richiesta, che difficilmente sarà esaudita in tempi brevi. L’addio di Gazidis al momento è invece un'ipotesi alquanto improbabile.

