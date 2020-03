SERIE A JUVENTUS INTER RINVIO RECUPERO / La Serie A paralizzata a causa dell'emergenza del coronavirus che sta avendo ripercussioni pesanti anche nel mondo dello sport. La scelta di rinviare cinque partite, tra cui Juventus-Inter, al 13 maggio ha scatenato diverse polemiche provocando anche tanta confusione sul calendario.

Tante le incertezze che potrebbero riguardare anche il prossimo turno di campionato, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport'. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Torino, Gattuso sui rinvii: "Campionato falsato!"

Serie A, a rischio anche il prossimo turno: caos calendario | Tutti gli scenari

La scelta di recuperare le cinque partite il 13 maggio ha fatto slittare la finale di Coppa Italia al 20 maggio che non si giocherà più a Roma visto che bisognerà lasicare l'Olimpico alla Uefa il 18 maggio per gli Europei. In tutto questo bisogna ancora fissare una data per le partite rinviate della scorsa settimana. Oggi, alle 12, è stato convocato un consiglio di Lega straordinario. Se Inter e Juve uscissero dall'Europa, la partita potrebbe essere anticipata. Discorso che dovrebbe a maggior ragione riguardare le altre quattro partite. Dunque, il 13 maggio è una sorta di data limite.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, emergenza coronavirus e caos calendari: le gare a rischio della prossima giornata

Inter, i tifosi non ci stanno e rievocano 'Calciopoli': "Ci risiamo..."