NAPOLI TORINO GATTUSO / Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha commentato la gara contro il Torino in conferenza stampa: “C'era tanta paura da parte mia, ho fatto venire il mal di testa ai giocatori, sono stato un martello pneumatico.

Dobbiamo continuare a lavorare, tireremo poi le somme alla fine: non bisogna mai dimenticarsi cosa abbiamo rischiato, io lo so molto bene”.

FIDUCIA – "Smettiamola con questa frase del non fidarsi dei giocatori, non sono dei disadattati, pensiamo a cosa non ha funzionato: non mi sta bene dominare una gara e tenerla aperta fino al 94esimo".

OCCASIONI – "Dobbiamo migliorare negli ultimi 15 metri, attaccare la porta per far male, non per realizzare la giocata valida tecnicamente".

RINVII – "Non sono d’accordo: o si giocano tutte le gare o si ferma il campionato. Voglio esprimere innanzitutto solidarietà alle persone colpite dal coronavirus, ma non è la stessa cosa giocare oggi o il 13 maggio. Il campionato così è falsato".

POLITANO – "Oggi ha fatto bene, ma da lui mi aspetto di più perché negli ultimi 2-3 anni ha inciso molto in Serie A, ha fatto vincere diverse partite. L’asticella è alta".

COPPA ITALIA – "Voglio preparare la gara con l’Inter pensando di giocarci una finale, non voglio pensare alla qualificazione europea, voglio arrivarci attraverso il campionato".