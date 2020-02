NAPOLI TORINO GATTUSO CORONAVIRUS SERIE A / La decisione della Lega Serie A di rinviare cinque partite di campionato per l'emergenza coronavirus non ha incontrato affatto i favori degli allenatori. Al contrario, il coro di voci va in un'unica direzione e questa sera anche Gennaro Gattuso ha detto la sua.

Il tecnico del, dopo la vittoria con il, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport': "Non è corretto, al di là di tutto quello che sta succedendo in tutto il mondo. Serve rispetto per le persone malate e morte, ma credo che bisogna giocare tutti o fermarsi tutti. Tra due mesi le condizioni cambiano: meglio giocare con le porte aperte, ma se si deve giocare a porte chiuse, si gioca tutti. Tra due mesi queste partite saranno diverse: se il Torino giocava contro il Parma, aveva 5 diffidati..."