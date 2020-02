NAPOLI TORINO DI LORENZO / Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo il match vinto col Torino: "La prima occasione è andata male, potevo fare meglio, ma Sirigu è stato bravo.

Bello segnare al San Paolo, ma conta la vittoria di squadra: era una gara complessa dopo la sfida al Barça".

MOMENTO – “Siamo in crescita, dando continuità in prestazioni e risultati, si vede in gara il lavoro svolto in settimana”.

STRISCIONE – "Non l'ho visto, ricordo i cori di Brescia (Napoletano coronavirus, ndr) e non sono stati belli, ma noi pensiamo al campo. I cori contro Napoli dispiacciono sempre".

CLASSIFICA – "Stiamo recuperando posizioni, c'è ancora tempo per continuare a migliorare".