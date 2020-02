NAPOLI TORINO MANOLAS / Il Napoli batte 2-1 il Torino e conquista la terza vittoria consecutiva. Al termine della partita a 'DAZN', uno dei marcatori del match, Kostas Manolas ha commentato i 90 minuti: "Abbiamo fatto una buona gara ma quando abbiamo così tante occasioni le dobbiamo sfruttare altrimenti rischiamo di pareggiare le partite.

Siamo messi malissimo perché in questo periodo sbagliamo tante occasioni e alla prima subita prendiamo gol.Non dobbiamo mai prendere la concentrazione perché in un attimo prendi gol e la gara si riapre. Il mio lavoro è non far prendere gol, poi se riesco a segnare sono contento per la mia squadra. Domani guarderò il Clasico perché mi piace guardare il calcio".