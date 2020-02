CALCIOMERCATO INTER AUBAMEYANG JOE COLE ARSENAL / Per l'Inter si prepara ad essere un'altra estate rovente sul calciomercato. Marotta potrebbe dover tornare su un attaccante e tutto dipenderà dalla situazione di Lautaro Martinez, che può dire addio e accettare una delle tante proposte dei top club europei. I nerazzurri incasserebbero una cifra monstre di 111 milioni di euro e avrebbero grandi margini di manovra. Tra i nomi per il post Lautaro sono spuntati con insistenza sia Werner che, soprattutto, Pierre-Emerick Aubameyang.

Il bomber gabonese dell'viene dalla cocente delusione dell'eliminazione in Europa League con tanto di gol clamoroso sbagliato al 122'

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>>>Calciomercato, anche Suarez spaventa l'Inter: l'annuncio su Lautaro

"Se fossi in lui, guarderei fuori dalla porta, perché è un calciatore che ha bisogno di giocare ai massimi livelli. E ha bisogno di giocare in Champions League e quindi dovrebbe lasciare l'Arsenal per consolidarsi come il top player che è già perché i numeri dicono questo", le parole di Joe Cole. La leggenda del Chelsea, intervenuto a 'BT Sport', ha consigliato Aubameyang, ormai arrivato a 30 anni e con poche partite in Champions: "Il processo Arsenal deve andare oltre". Difficilmente l'ex Dortmund giocherà nella competizione europea più importante, dal momento che i 'Gunners' sono al decimo posto a -8 dal quarto posto del Chelsea. Con un contratto in scadenza a giugno del 2021 e un rinnovo rifiutato, l'Inter sarebbe la soluzione ideale per giocare da protagonista in Champions.