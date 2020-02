SERIE A NAPOLI TORINO - Vince e convince il Napoli di Rino Gattuso: sfatato il tabù San Paolo (una sola vittoria con il tecnico calabrese) da parte degli azzurri che battono 2-1 il Torino in una gara dominata per tutti o quasi i novanta minuti di gioco

Il Torino parte forte e nei primi due minuti sfiora il gol con De Silvestre che si vede respingere il tiro sulla linea, a portiere battuto. Il rischio accende il Napoli che entra in partita al secondo minuti e inizia a macinare gioco. La squadra di Longo va in difficoltà, soffre il possesso palla e subisce il gol con Manolas abile a deviare in rete un calcio di punizione di Insigne. Lo stesso capitano azzurro si vede respingere una buona conclusione da Sirigu.

All'intervallo si va con i padroni di casa avanti 1-0.

Nella ripresa il copione non cambia: il Napoli gestisce il gioco e sfiora a più riprese il raddoppio. Da Milik a Di Lorenzo, Sirigu è costretto agli straordinari ed è anche fortunato quando Politano lo anticipa in uscita ma manda di poco fuori il pallonetto. I partenopei allenano un po' il forcing nel finale e il Torino prova ad uscire: Belotti ci prova da fuori ma la palla si spegne sul fondo. Entra Mertens e illumina il San Paolo con uno splendido assist che Di Lorenzo trasforma nel gol del 2-0. Nel finale il Torino accorcia con Edera nel secondo dei quattro minuti di recupero, troppo tardi per provare il pareggio. Vince il Napoli e continua la risalita verso la zona Europa.

Napoli-Torino 2-1: 19' Manolas (N), 82' Di Lorenzo (N), 92' Edera (T)

CLASSIFICA SERIE A: Lazio 62 punti, Juventus 60; Inter 54; Atalanta 45; Roma 42; Napoli 39; Milan 36; Verona e Parma 35; Bologna 34; Cagliari 32; Sassuolo e Fiorentina 29; Torino e Udinese 27; Lecce 25; Sampdoria 23; Genoa 22; Brescia 16; Spal 15