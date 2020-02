LECCE ATALANTA GASPERINI / L'Atalanta scenderà in campo contro il Lecce domani pomeriggio: dopo lo stop alla gara con il Sassuolo dello scorso fine settimana, i bergamaschi sono attesi al 'Via del Mare'. Un appuntamento presentato da Gian Piero Gasperini in un'intervista al sito del club orobico: "E' stata una settimana strana, abbiamo seguito tutti la situazione Coronavirus con attenzione.

Affronteremo la trasferta di Lecce come il resto del campionato con grande determinato ma è una situazione che tocca tutti: è stata una settimana particolare, certe notizie creano attenzione in tutti. Sappiamo che sarà una cosa lunga. Per la squadra sono stati giorni strani: ci siamo allenati regolarmente, domani giocheremo a Lecce, cerchiamo di rientrare nel campionato con normalità". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui