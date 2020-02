SERIE A CALENDARIO CORONAVIRUS / Decisione prese all'ultimo momento e cambiate un attimo dopo: la Serie A è nel caos con l'emergenza coronavirus che ha mandato in panico anche il massimo campionato. Dopo lo stop della scorsa giornate, anche per la 26a giornata di Serie A gli effetti negativi non sono mancati: cinque le gare, partendo da Juventus-Inter, rinviate al 13 maggio con lo spostamento di data e stadio per la finale di coppa Italia.

Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Milan a porte aperte, ma non per tutti: le ultime

Un intricato puzzle, considerata già la difficoltà nel trovare una data buona per il recupero di Inter-Sampdoria, che potrebbe complicarsi ulteriormente se la situazione sanitaria non rientrasse nei prossimi giorni. Già perché rimanendo così le cose per la 27a giornata di Serie A ci sarebbero ben sei gare a rischio: considerate le regioni più coinvolte (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) potrebbero disputarsi a porte chiuse o essere rinviate (ma a quando?)Torino-Udinese (sabato alle 15), Atalanta-Lazio (sabato 7 ore 18), Spal-Cagliari (sabato alle 20.45), Inter-Sassuolo (domenica 8 alle 15), Verona-Napoli (domenica alle 15), Bologna-Juventus (domenica alle 18) .