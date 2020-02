CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO MILIK / Il Napoli torna in campo questa sera contro il Torino, dopo la bella prestazione offerta contro il Barcellona. Gattuso ha optato per un leggero turnover rispetto al match coi catalani, con quattro cambi.

Tra questi, c’è il ritorno dal primo minuto di Arkadiusz, che manca dall’undici titolare dal match col Lecce dello scorso 9 febbraio. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Milik spinge per il rinnovo: ultime CM.IT

Il polacco, autore di 12 reti in 21 presenze quest’anno, è al centro di diversi rumors di calciomercato a causa del suo contratto in scadenza nel 2021. Al momento, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, le parti restano distanti per la questione rinnovo, la cui risoluzione non appare imminente, anche se a breve il suo rappresentante viaggerà in Italia (possibile un incontro in settimana), tentando un nuovo approccio.

La volontà del calciatore sarebbe quella di continuare la sua avventura in azzurro: in questo momento, per l’ex Ajax non sono arrivate offerte concrete da top club esteri. La sua priorità è far bene negli ultimi mesi di questa stagione (sfruttando anche lo splendido rapporto con mister Gattuso), per strappare un prolungamento contrattuale atteso ormai da troppi mesi.